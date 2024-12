Volley Femminile. La più attesa è al PalaAnderlini. La Moma riceve l’ottimo Modena

Dicembre denso d’impegni, per le squadre modenesi di pallavolo minore: quest’anno, a differenza di quanto è avvenuto negli ultimi dieci anni, prima della pausa natalizia si giocherà ancora per due turni di campionato, tre addirittura per le squadre di B maschile, in campo in questo, e nel prossimo weekend a ridosso di Natale, ma anche mercoledì con il secondo turno infrasettimanale. L’unica squadra maschile che potrà respirare un po’ di più sarà la capolista Stadium Mirandola, che oggi riposa, ed aspetta di vedere se sarà raggiunto da Bologna e Scanzorosciate. Turno abbastanza facile per la National Villa d’Oro, che alle 20 riceve alla Marconi l’abbordabile Grassobbio, mentre doppia trasferta complicata per Modena Volley attesa proprio a Scanzorosciate, ed Univolley Carpi, che difficilmente festeggerà la prima vittoria in campionato di sabato scorso, andando a far visita al coriaceo Volley Benacus. In trasferta nell’altro girone anche la Kerakoll Sassuolo, che a Cecina vorrebbe dimenticare in fretta la scoppola interna del turno precedente, mentre alle 18 alla Bursi di Fiorano una Beca Tensped troppo altalenante riceve il pericolo Npsg Trading La Spezia. Nei tornei femminile, c’è attesa per il derby cittadino in B1, al PalaAnderlini alle 18, tra la giovane Moma Anderlini, ed una lanciatissima Volley Modena, reduce da sei vittorie consecutive, ma che non può regalare punti per rimanere in corsa per i primi posti: importantissima trasferta toscana per la BSC Sassuolo, impegnata a Montespertoli contro il Montesport, con in palio tre punti pesanti. La capolista Zerosystem S.Damaso, di scena a Pesaro contro un Battistelli Bluvolley che in casa sa farsi valere. La Hidroplants Soliera non può permettersi distrazioni, in casa alle 18.30 contro un Gabicce in forte ripresa.

Riccardo Cavazzoni