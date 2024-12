Volley serie A2. Fgl-Zuma, tour de force. È scontro diretto

Terza partita in meno di una settimana per la Fgl-Zuma Castelfranco stasera attesa a Casalmaggiore nello scontro diretto per la salvezza e turno valido come terza giornata del girone di ritorno. L’appuntamento è alle 21 e le toscane ce la metteranno tutta per portar via la posta in palio. Dieci punti in classifica per la formazione biancoblu, uno in meno per le lombarde che possono contare sul fattore campo. Nella partita di andata la Fgl-Zuma trovò la sua prima vittoria in campionato fra le mura amiche del PalaParenti. Un successo che arrivò solo al quinto set, a dimostrazione dell’equilibrio che c’è da attendersi anche nel corso di questa delicata gara di ritorno. "Mi aspetto un match molto combattuto, essendo entrambe le squadre in cerca di punti per la salvezza", conferma la centrale Tatjana Fucka - "Casalmaggiore è una buona squadra, con un opposto forte, sarà un incontro complicato ma non vediamo l’ora di giocare". Una settimana impegnativa per la compagine di coach Bracci rientrata giovedì dalla trasferta siciliana e subito in palestra per preparare la sfida odierna prima della partenza per Cremona. "Stasera è la terza gara in meno di una settimana, ma non importa – conclude Fucka – si tratta di una partita importante e ci arriveremo molto cariche, con la voglia di strappare punti pesanti in chiave salvezza". La netta sconfitta di mercoledì contro la capolista Akademia Sant’Anna Messina è solo un brutto ricordo da dimenticare con una prova positiva a Casalmaggiore.

Stefania Ramerini