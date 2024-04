Volley femminile - Serie "B1», "C» e "D». McDonald’s e Isotta Porcari super. Mav, Pantera e System battute

In serie "B1" turno di riposo per la IMG Nottolini.

In serie "C" neanche la prima posizione raggiunta matematicamente ferma il McDonald’s Capannori che conquista ancora un successo, superando per 3-1 (25/21, 19/25, 25/20, 25/15) il Cascina, quando all’appello della regular season manca solo la trasferta di Cecina contro il Baia del Marinaio.

In serie "D" si ferma il crescendo della MAV Autotrasporti Nottolini che, dopo otto vittorie consecutive, incontra la strenua resistenza del forte Ariete Prato che impone alle bianconere il primo stop da due mesi a questa parte, con un netto 3-0 (25/21, 25/11, 25/15). L’impresa di giornata, però, la firma l’Isotta Bevande Porcari che sbanca il parquet della miglior classificata AM Flora Buggiano, al termine di cinque set lottatissimi, chiusi con i seguenti parziali: 25/23, 31/33, 25/19, 23/25, 14/16. Niente da fare per le altre due compagini lucchesi. La Pantera cede ad Empoli per 3-1 (25/16, 17/25, 25/23, 25/22) contro lo Scotti; il System è superato a San Mauro a Signa dal Sorms per 3-0 (27/25, 25/21, 25/22). In classifica si confermano le posizioni: Nottolini quinta con 40 punti e il trenino delle altre racchiuse in un punto dall’ottava alla decima "piazza".

Andrea Amato