VOLLEY FEMMINILE SERIE B1. Cesena s’impone, niente da fare per la Montesport. Non basta una buona reazione nel secondo set

ANGELINI CESENA

3

MONTESPORT

0

"ELETTROMECCANICA ANGELINI" CESENA: Fabbri , Morolli, Besteghi, Molari ,Vecchi , Pinali, Bellini, Guardigli , Benazzi , Conficoni, Caniato, Calisesi),Tamborrino. All. Lucchi.

MONTESPERTOLI: Casini, Bigliazzi, Castellani , Mazzini, Lazzeri , Mazzinghi , Para, Giubbolini , Castellani, Eifelli, Maioli, Magnolini, Mezzedimi. All. Barboni.

Arbitri: Fallica e Palmieri di Perugia.

Parziali: 25-15; 25-21; 25-16.

Note: durata set 23’, 27’, 25’.

CESENA - La "Angelini" Cesena porta a casa il bottino pieno contro Montespertoli e piazzandosi al secondo posto con 45 punti, a 6 dalla capolista Castelfranco di Sotto. Nel primo set Cesena scappa via sul turno al servizio e si porta in avanti per 6-2. Le romagnole proseguono nella corsa senza che le montespertolesi riescano a farsi sotto. (17-10). Coach Lucchi inserisce per Cesena Besteghi e con belle azioni veloci si porta sul 22-13 e chiude con un muro 25-15. Nel secondo set le ragazze di Barboni reagiscono e tentano la fuga (2-5) ma Cesena impatta sul 10-10 e ripartire fino al 19-16. Un ace e alcuni errori delle montespertolesi fanno scivolare la gara fino al 22-17 prima e poi finale di 25-21. Nell’ultimo set le romagnole accelerano con Benazzi (5-1), ma Montespertoli mura bene e si porta sul 12-12. Le cesenati però accelerano con muri e schiacciate cui le montespertolesi non rispondono adeguatamente (19-16). Un primo tempo di Fabbri (24-16) e un attacco out delle montespertolesi conclude la partita.

Francesco De Cesaris