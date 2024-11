Volley Femminile Serie B2. I’Giglio lotta, ma cade nel finale. L’ultimo set perso per un punto

I’ Giglio

1

Dega Liberi e Forti

3

I’GIGLIO CASTELFIORENTINO: S.Tofanari, Barnini, Scardigli, Sani, Zingoni, M.Tofanari, Malatesti, Talluri, Del Carlo, Pratelli, Nicosia, Magherini, Picchianti, Anichini. Allenatore: Buoncristiani.

DEGA LIBERI E FORTI FIRENZE: Natalizia, Goretti, Ceccherelli, Sperati, Miserendino, Cuni, Masini, Migliarini, Tasselli, Barro, Toccafondo, Napolitano, Giuntini, Trimarchi. Allenatore: Camponovo.

Arbitri: Pianigiani e Bruttini

Parziali: 21-25; 25-19; 20-25; 23-25.

CASTELFIORENTINO - Purtroppo I’Giglio Volley di Castelfiorentino ha dovuto incassare un’altra sconfitta interna, alla fine di una partita lunghissima ed emozionante. Ma quest’anno alle biancorosse manca sicuramente un poco di fortuna. Il primo set ha visto le ospiti allungare subito (1-6), ma le castellane hanno rimontato pareggiando sull’11-11. Il set è proseguito con una lotta punto a punto fino alle fasi finali, quando le fiorentine hanno piazzato un 2-5 che le ha portate a vincere il set per 21-25. Nel secondo set le ragazze di Buoncristiani hanno tirato fuori tutte le energie e la voglia di vincere e hanno sempre condotto le danze fino al 21-19 quando hanno piazzato un 4-0 finale conquistando il set per 25-19.

Il terzo set è stato il più combattuto, nonché il più lungo con fasi di buon gioco da ambedue le parti. Sul 3-8, dopo un timeout chiamato da Buoncristiani, le castellane hanno piazzato un parziale di 7-1 che le ha portate in vantaggio 10-9. Da qui fino alla fine lotta punto a punto con le ospiti che hanno piazzato, sul 17-16, un parziale di 3-9 che le ha portate a vincere il set per 20-25. Il quarto set è stato equilibrato fino al 18-18, ma poi alcuni errori delle biancorosse, forse dovuti alla stanchezza, hanno decretato la vittoria delle ospiti per 23-25 con l’acquisizione dell’intera posta. Buoncristiani, coach de I’Giglio, si dovrà rimboccare le maniche per stimolare, soprattuitto dal punto di vista psicologico, le sue ragazze.