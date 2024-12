Volley femminile - Serie "C» e Serie "D». Vince solo il System, un punto per la Pantera

In serie "C" si chiude un’annata, ma anche una settimana densa di emozioni per McDonald’s Porcari. Settimana iniziata a -6 dalla vetta, poi ridotto a -1 prima dello scontro diretto di sabato sera che ha rispedito le porcaresi a 4 lunghezze di distanza dalla coppia di testa. Il Pescia, dopo il doppio ko in tre partite, ritrova la verve e ha la meglio su Porcari. Ad inizio match netto 25/10 per le padrone di casa, ma la reazione del McDonald’s è degna delle grandi squadre, con il 23/25 del momentaneo pareggio. Purtroppo, pur mantenendosi sui binari del pieno equilibrio, il match scivola via a favore delle pistoiesi con un doppio 25/21. Si chiude così un 2024 che rimarrà comunque nella storia della società, capace di vincere a mani basse la regular season ’23-’24 che, seppur non si sia materializzata nella promozione in "B", ha consacrato Porcari tra le realtà di maggior rilievo della nostra regione.

In serie "D" esito quasi beffardo per la Pantera che torna dalla sfida contro il Punto Volley proprio con un punto, frutto del ko al tie-break: 25/19, 19/25, 17/25, 25/22, 15/12. Eppure, nel finale del quarto set, le panterine sono andate ad un passo dall’issarsi in seconda posizione in graduatoria, mentre rimangono quinte, a -7 dalla vetta. Sale al secondo posto, invece, il Baccicampi che va a vincere per 1-3 (24/26, 21/25, 25/15, 22/25) sul parquet della IMG Nottolini che, in settimana, si è rinforzata con l’innesto di Viola Giangreco, spezzina con un’esperienza recente anche in un college americano del Kansas. Blitz con sorpasso, invece, per il System che, sul parquet della Savino del Bene Scandicci, s’ impone per 1-3 (17/25, 23/25, 25/21, 22/25) e sale alla dodicesima posizione, lasciandosi dietro anche il Barga Green Way che, purtroppo, non riesce a conquistare punti in quel di Pistoia: La Fenice si impone 3-0, vincendo i parziali rispettivamente a 20, 12 e 15. Niente da fare neanche per il Giannini Giusto Porcari che cede 0-3 (19/25, 12/25, 21/25) in casa, contro la seconda Forza del campionato, l’Emmegel Calenzano.

Andrea Amato