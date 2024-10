Volley: figura di spicco della pallavolo carrarese. Nuova avventura per Paolo Borzaga con il Pisogne

Nuovo incarico per Paolo Borzaga (nella foto), l’allenatore di pallavolo che nei prossimi giorni inizia una nuova avventura nel campionato regionale lombardo con la società bresciana del Pisogne. Insegnante di educazione fisica in pensione, in riva al lago d’Iseo, Borzaga allenerà le squadre femminili di Prima divisione e under 16. "C’è un progetto stimolante e interessante che prevede anche la collaborazione con la società bergamasca della Cbl Costa Volpino di A2 – spiega Borzaga –. Lo scorso anno la Costa Volpino ha visto giocare sei atlete under 16 del Pisogne e quest’anno le ha prese in squadra e le farà giocare in A2. Il mio compito sarà rimettere in piedi una squadra rinnovata, ma dovrebbe arrivare anche un incarico per le giovanili del Volley Bergamo, società di A1". Il curriculum di Borzaga è ricco di successi, maturati in oltre 44 anni di carriera. Tutto inizia con la creazione del Volley Versilia di Querceta: "Siamo partiti con 6 ragazze e poi siamo arrivati ad averne 60", ricorda l’allenatore. A Carrara Borzaga fa parte di quello staff tecnico guidato da Giuseppe Giannetti della Pallavolo Carrarese che, nata nel 1980, nel 1993 arriva in A1. Nella sua carriera ci sono anche sei anni da direttore tecnico del settore giovanile della Foppapedretti di Bergamo di A1. Nel 2008 Borzaga arriva alla Carrarese Volley (nata nel 1996dalle ceneri della Pallavolo Carrarese) come direttore tecnico e vince due scudetti con le squadre under 14 e 16. Ultimamente era direttore tecnico della neonata San Marco.

ma.mu.