Volley giovanile. Cereria seconda alla FinalFour U15

Domenica scorsa al palasport di San Giovanni in Marignano si è svolta la final four del campionato interprovinciale U15 di volley maschile e la Cereria Terenzi Nuova Consolini, padrona di casa, si è piazzata seconda, perdendo solo in finale contro la Consar Ravenna. "Con grande orgoglio e soddisfazione per il lavoro fin qui svolto – comunica la società – la nostra squadra Cereria Terenzi NC U15 è stata una di queste quattro squadre a coronamento del percorso di crescita dei nostri ragazzi ed arricchisce il prestigio della società. A tutti i ragazzi va un encomio particolare per questo risultato che ci vede vicecampioni della zona Romagna. Questo risultato deve però essere solo il punto di partenza per migliorarsi con continuità e costanza. Un ringraziamento particolare va a coach Flavio Gramaccioni e a Daniele Caldari, dirigente prezioso e sempre presente".