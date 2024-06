Volley giovanile. Davide Poli in nazionale under 20

C’è anche un atleta della 4 Torri Volley tra i 12 convocati in Nazionale italiana Under 20 maschile dal coordinatore tecnico Vincenzo Fanizza e dall’allenatore Michele Zanin. Si tratta di Davide Poli, libero classe 2006 della squadra di serie B guidata da coach Fortunati. Poli è figlio d’arte (suo papà Ferruccio è stato giocatore di pallavolo di alto livello e attualmente è consigliere 4 Torri) e sta letteralmente bruciando le tappe considerando che non è ancora maggiorenne ed è già nel giro della Nazionale Under 20. Una grande soddisfazione per la grande famiglia della 4 Torri Volley e soprattutto per il ragazzo, che nei prossimi giorni si trasferirà in Calabria per il collegiale in programma a Camigliatello Silano (provincia di Cosenza) dal 19 al 28 giugno. Ecco la lista dei convocati: Leonardo Barbanti, Leonardo Schianchi (Modena Volley Punto Zero), Stefano Cappadona (Matervolley Castellana), Daniele Carpita, Riccardo Grue (Diavoli Rosa), Marco Fedrici (Trentino Volley), Diego Frascio, Flavio Morazzini, Gioele Adeola Taiwo (Volley Milano); Mati Pardo (Lupi Santa Croce); Federico Miraglia (Casarano Volley), Davide Poli (4 Torri).