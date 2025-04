Volley giovanile. Diffusione Sport piega la Vtb Bologna

Sorride l’Agriflor Imola, vittoriosa nel torneo di Seconda Divisione, in un weekend di gare favorevole alle formazioni della scuola di pallavolo Diffusione Sport. Le imolesi si impongono 3-2 sul campo del Volley Team Bologna, portando a casa un successo meritato, anche alla luce dei alcune assenze e infortuni, che dà entusiasmo alla squadra, alla terza vittoria consecutiva.

Nel campionato di Terza Divisione una sconfitta e una vittoria nell’impegno ravvicinato per la formazione targata McDonald’s Imola. Il gruppo di coach Bendanti ko per 3-0 con la Yz Volley Bononia, una delle migliori squadre del campionato, ma si rifà con il 3-0 rifilato alla Polisportiva Emilia, ottenuto dopo una gara autorevole delle ragazze imolesi, brave a portare il mattoncino per la vittoria.

Nel trofeo Margelli, riservato alla categoria Under 14, la formazione griffata Cna Imola vince 3-0 la sfida con la Pontevecchio. Partita ad alto livello e con un ritmo costante che mette in difficoltà le bolognesi, con solo un leggero calo sul finire del terzo set, che non inficia il successo.

l. m.