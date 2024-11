Volley: il programma del week-end. Montesport a Cremona. Sarà una sfida tosta

La Montesport, per la quinta giornata del campionato di Serie B1 è in trasferta a Ripalta Cremasca dove, alle 20.30, alla palestra di via Roma, incontrerà la Transport Ripalta Cr. Sarà una partita molto difficile perché le lombarde sono seconde in classifica con 9 punti, contro i 6 delle montespertolesi. Ma queste ultime hanno dimostrato di essere in ottima forma. I’Giglio di Castelfiorentino va in trasferta ad Albenga dove, alle 21, al Palasport Leca, incontrerà le locali dell’Albenga Volley. Le biancorosse sono decime in classifica con 4 punti, mentre le avversarie sono 2 punti dietro. Il pronostico è per le valdelsane che si sono risollevate dal primo periodo difficile del campionato.

Stasera, alle 21, la Pallavolo Fucecchio ospiterà la Olimpia Poliri Volley Academy di Firenze. Le bianconere sono prime in classifica con 13 punti, mentre le avversarie sono ottave con 9 punti. Il pronostico è per le fucecchiesi che sono impegnate in una lotta a quattro che si protrarrà fino alla fine del campionato. . La Timenet Empoli invece oggi è impegnata al PalAramini alle 21, dove incontrerà la Volley Le Signe. Sarà una gara combattuta perchè le giallonere sono seconde con 12 punti, mentre le avversarie le seguono a un punto. Una spinta arriverà anche dal pubblico per aiutare òa squadra ad agguantare la vetta.

L’Ap Certaldo, al PalaBoccaccio di Viale Matteotti, oggi pomeriggio alle 18 avrà un incontro difficile. Arriverà infatti da Castelnuovo Berardenga La Bulletta, squadra che fa parte del quartetto di testa con i suoi 11 punti. Le certaldesi invece sono undicesime con 3 punti. La Montelupo Città della Ceramica è impegnata, alle 18, al PalaBitossi di via Marconi dove riceverà la visita della Sales volley di Firenze. Le biancoblù sono purtroppo ultime in classifica senza punti, mentre le fiorentine sono seste con 9 punti. In campo maschile, nel giorne B della Serie C, il Jolly Fucecchio sarà di scena alle 18, alla palestra Gramsci di San Giusto a Prato, dove incontrerà i locali del Kabel. I bianconeri sembrano avere imboccato una buona strada e sono terzi in classifica con 10 punti, mentre i locali sono settimi con 5. I ragazzi fucecchiesi partono quindi decisi a conquistare i tre punti.