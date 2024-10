Volley, In serie c femminile il team lunigiana allenato da Bragoni e Merello strappa un punto al cascina. Boggio: "C’è grande rammarico per come abbiamo perso i primi due parziali» Il Team Lunigiana perde 3-2 contro la Pallavolo Cascina in un thriller al PalaGalilei. Il manager esprime rammarico per i primi due set persi ma vede miglioramenti da cui ripartire. Prossimo impegno: Porcari.