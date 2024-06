Volley. La M&G pronta ad accogliere giovani talenti

Il pallone ha smesso ufficialmente di rotolare in Casa M&G Scuola Pallavolo per la stagione 2023-2024 ma di carne al fuoco ancora ce n’è moltissima. Da un lato la Yuasa Battery in piena campagna acquisti in vista della prossima storica stagione in Superlega; proprio di ieri infatti, dopo le ufficialità di diversi addii, anche le prime conferme ufficiali (quella di capitan Vecchi in primis) e il primo volto nuovo con l’alzatore croato Zhukouski che porterà centimetri e tanta esperienza al servizio della squadra. Ma il mondo M&G Scuola Pallavolo è molto altro ancora e in estate l’attività si concentra sullo splendido litorale fermano. E’ partita infatti l’edizione numero diciassette della Beach Volley Young stagione 2024 con il via ufficiale alle iscrizioni. Un appuntamento giovanile ormai classico nell’estate fermana che andrà in scena dal 24 giugno al 28 luglio a Lido di Fermo allo Chalet Doppio Zero, riservata a ragazzi dai 6 ai 18 anni provenienti da tutta la provincia e non solo. Dopo l’edizione dei record 2023, con ben 180 ragazzi iscritti da ogni angolo della provincia e non solo, ecco la nuova edizione di un format che la M&G ha saputo lanciare anni fa e che nel tempo ha visto incrementare a dismisura il proprio raggio di azione abbracciando moltissime realtà del territorio quali Montegiorgio Volley, Pallavolo Grotta 50, Teen Volley Academy Rapagnano, Pallavolo Fermo, Pallavolo Azzurra Academy, Monte Urano Volley, Emmont Volley, Scuola di Pallavolo Fermana. Il tutto con il patrocinio del Comitato Territoriale Fipav Ascoli Piceno – Fermo e del Comune di Fermo. Saranno otto i campi messi a disposizione da Chalet Doppio Zero, Concessione Tre Fratelli e Comune di Fermo, per i corsi di beach volley e mini beach volley riservati a ragazzi dai 6? ai 18 anni, con iscrizioni ancora aperte sui canali ufficiali delle società coinvolte o via mail a [email protected]. Disponibile come sempre il servizio di trasporto in pullman, grazie al prezioso supporto della ditta partner Francesco Reali, per permettere ai ragazzi di raggiungere la base operativa dell’Academy in tutta sicurezza.