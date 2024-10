Volley La società ha presentato le squadre a Villa Cuturi. Massa Carrara si scopre. Un programma abizioso

Vernissage in grande stile per la Pallavolo Massa Carrara che domenica scorsa ha presentato ufficialmente tutte le proprie squadre nell’accogliente location di Villa Cuturi alla presenza, fra gli altri, delle autorità cittadine. Sono intervenuti, infatti, il sindaco di Massa Francesco Persiani e gli assessori Roberto Acerbo (Sport) e Francesco Mangiaracina (Politiche sociali) oltre al presidente della provincia Gianni Lorenzetti ed ai responsabili regionali della Fipav.

La Pallavolo Massa Carrara si conferma la realtà del volley più importante della nostra provincia coi suoi circa 250 tesserati. Oltre alla prima squadra, che partecipa al campionato maschile di serie C che inizierà sabato, dispone di una formazione di Prima Divisione e di un nutrito settore giovanile di ambo i sessi. Il comparto maschile comprende 2 squadre Under 19, 2 squadre Under 17, 2 squadre Under 15, una Under 13 e una S3; quello femminile una formazione di Seconda Divisione, una Under 16, una Under 14 e una S3.

La Serie C ha confermato il head coach Luca Cei, che sarà affiancato come secondo da Nicola Guadagnucci, ed ha rafforzato il proprio roster per poter competere ai massimi livelli. I nuovi acquisti sono i centrali Filippo Nannini, l’anno scorso in serie B a Camaiore, e Francesco Pitto, ex Camaiore, oltre allo schiacciatore Filippo Calcagnini, reduce da tre campionati di B col Valdimagra. La lunga lista dei confermati comprende i centrali Francesco Passino e Nicola De Luca, i liberi Alessio Bibbiani e Leonardo Aliboni, l’opposto Mattia Briglia e le bande Alessandro Mosca, Alessio Haxhiymeri e Gabriele Bagnoli. I palleggiatori restano Mirko Podestà e Filippo Guidi, con quest’ultimo prossimo alle nozze che verrà rimpiazzato nel mese di ottobre da Michele Massa. Per motivi di studio hanno abbandonato il gruppo Rustighi, Tussari e Cantini. La squadra inizierà il campionato sabato a Vecchiano (ore 18) contro il Migliarino, avversario importante che conosce bene e col quale ha già effettuato un’amichevole.

Gianluca Bondielli