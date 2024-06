Volley L’intesa è un passo

Vicine al punto di conclusione le trattative fra Mosaico e Olimpia Teodora: le due dirigenze stanno definendo un accordo che si propone di dare un’opportunità di gioco adeguata alle atlete dei due settori giovanili. All’ombra della prima squadra - che parteciperà, con il nome Olimpia Teodora, al campionato di B1 - i due vivai si uniranno con una denominazione che potrebbe recuperare l’originario e storico nome "Torrione", da affiancare a Olimpia Teodora, partecipando finalmente unite a tutte le categorie under e, forse, con una seconda squadra, al campionato di serie C. Saranno invece abbandonati i due titoli di B2 in mano al Mosaico.

A breve le dirigenze unite presenteranno il progetto alle famiglie, uscite disorientate dalle ultime vicende che avevano creato incertezze sulle possibilità delle giovani atlete di proseguire l’attività. Si perfezionerà una collaborazione fra le due società che, più volte abbozzata negli anni scorsi, era sempre naufragata nei malintesi sul più bello, privando la città della possibilità di essere un polo attrattivo di grande livello per l’attività giovanile. A coordinare l’attività giovanile sarà Simona Rinieri che dichiara: "Sento che abbiamo in mano un buon accordo e questo mi dà entusiasmi che si erano un po’ spenti negli ultimi tempi".

Praticamente fatta la squadra degli allenatori: la B1 sarà affidata a Federico Rizzi, mentre per il giovanile si punta ad una collaborazione esterna della ravennate Roberta Maioli, artefice di tanti successi con il fertile vivaio dell’Anderlini Modena. "Il nostro obiettivo – prosegue Rinieri – è quello di trattenere a Ravenna tutte le atlete, facendole crescere tecnicamente con progetti forti, adatti al loro valore e alle loro ambizioni, che possano essere la base per un ritorno di Ravenna a livelli ancora più alti. Ci dispiacerà se qualcuna non vorrà restare"".

Marco Ortolani