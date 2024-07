Emma Villas, Nelli: "Impegno e spirito di gruppo. Così riporteremo la squadra ai massimi livelli"

Primi giorni senesi per il nuovo opposto della Emma Villas, Gabriele Nelli (foto), arrivato in città per assistere ai giorni del Palio. "So bene quanto sia sentita e partecipata questa tradizione – ha detto il giocatore ex Trento –. Sono contento di essere qui e avere la possibilità di immergermi in questa manifestazione. Sono toscano ma il Palio dal vivo non l’ho mai visto. Spero che sia la prima di una serie di emozioni che vivrò quest’anno". Nelli, al primo approccio con la nuova realtà guidato dal vicepresidente Fabio Mechini, ha parlato delle sue sensazioni alla vigilia della nuova stagione. "Sono felice di essere a Siena e ringrazio la società per avermi portato qui – prosegue –. Sarà una stagione lunga e complicata, ma noi ce la metteremo tutta per fare bene. La squadra è già competitiva e puntiamo in alto. L’obiettivo è arrivare in fondo alla stagione e riportare la società ad alto livello. Anche le altre squadre si sono rinforzate e il livello sarà molto alto, ma noi con il lavoro e l’impegno giornaliero proveremo a riportare la Emma Villas al massimo livello possibile". Per Nelli, reduce da tanti anni in Superlega, qualche nuovo compagno è un vecchia conoscenza. "Conosco già Rossi, Bonami e Randazzo. Giocatori importanti per la categoria con cui ho già giocato. Sono contento di lottare con loro per fare il massimo. Il livello come dicevo si è alzato moltissimo e ci sono squadre con grandi nomi nei roster. Sarà fondamentale allenarsi bene con coach Graziosi che lavora molto in palestra. Altro aspetto determinante sarà creare un bel gruppo: questo può fare la differenza al cospetto di avversarie fortissime sulla carta come Catania, Cuneo, Brescia o Ravenna". Infine sui propositi personali dopo qualche stagione da comprimario a Trento. "Ho voglia di rilanciarmi – ha concluso – e tornare a giocare con maggiore continuità e magari riuscire a tornare in serie A con questa squadra". Il roster della Emma Villas è già quasi al completo. Alle conferme di Nevot, Bonami, Coser e Trillini si sono aggiunti Ceban, Randazzo, Rossi, Nelli, Cattaneo e Melato e Alpini. Manca ancora uno schiacciatore, che quasi sicuramente sarà straniero, e un giovane.

Guido De Leo