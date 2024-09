Volley maschile serie B. Sios Novavetro al lavoro

La nuova Sios Novavetro San Severino ha iniziato la preparazione in vista del campionato di serie B maschile di pallavolo. Le prime sedute di allenamento si stanno svolgendo al palasport "Ciarapica" sotto la guida tecnica del confermato coach Adrian Pablo Pasquali, affiancato quest’anno dal vice allenatore Sergio Scorolli e dal preparatore atletico Luca Tombesi. Il gruppo è ripartito di gran carriera e pressoché al completo (assente, in prima battuta, solamente lo schiacciatore Marco Caciorgna), mostrando subito la carica giusta e l’entusiasmo di chi ha voglia di interpretare al meglio la stagione agonistica.

L’organico è composto dai palleggiatori Marco Palmigiani e Lorenzo Fattorini, dai centrali Filippo Facchi, Ludovico Ferrara e Valentino Angelini, dagli opposti Luca Paolucci e Lorenzo Palazzesi, dagli schiacciatori Lorenzo Plesca, Marco Caciorgna, Gabriele Marinozzi e Yordan Galabinov. Il libero è l’esperto Roberto Romiti.

Il campionato inizierà il 12 ottobre e, in attesa del debutto casalingo contro il Montorio al Vomano (Teramo), la Sios Novavetro disputerà una serie di amichevoli, il cui calendario verrà reso noto nei prossimi giorni dalla società. Fa parte del girone E di serie B anche la Paoloni Macerata. Quattordici le squadre al via di Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo e Repubblica di San Marino. La metà sono marchigiane. Un girone tosto e di alto livello in cui il sestetto di coach Pasquali cercherà di recitare quest’anno un ruolo da protagonista.

m. g.