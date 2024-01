Volley maschile serie C. L’Axore Macerata è seconda, c’è il pass per la seconda fase

La Axore Macerata è seconda nel campionato di serie C di volley maschile con 23 punti alle spalle di Falconara. La vittoria 1-3 a Fano ha permesso ai maceratesi di scavalcare proprio i fanesi, Non solo, il successo ha permesso alla Axore di qualificarsi con due turni di anticipo alla seconda fase del campionato di Serie C e certifica il buon lavoro svolto dalla formazione. "Siamo contenti del risultato ottenuto e della posizione in classifica, stiamo affrontando – dice il coach Matteo Cacchiarelli (foto) – un girone equilibrato. Simili gare ci aiutano a prepararci alle sfide contro le più forti, ritengo che abbiamo dimostrato di potere tenere testa ad avversi più esperti e quotati di noi, a patto di continuare con questo impegno e con la volontà di fare fatica per migliorare e crescere. Siamo una squadra ancora piuttosto giovane e crescere rimane l’obiettivo primario".