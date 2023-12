Con l’autunno cadono le foglie, e nel comprensorio della Ceramica cadono anche gli allenatori: dopo l’esonero di una settimana fa di Bardelli, tecnico della IES Group Sassuolo di serie C maschile, nella serata di giovedì è arrivato il comunicato della Malagoli Tensped Spezzanese di Serie B, che solleva dall’incarico l’allenatore Andrea Sassi, affidando la guida della squadra ad Andrea Bosi, vecchia conoscenza del volley minore modenese, che sarà chiamato ad un esordio di fuoco. La Malagoli Tensped infatti ospita l’imbattuta capolista Kerakoll Sassuolo alla Bursi di Fiorano alle 18, mentre alla Palestra Marconi una ora dopo la National Villa d’Oro gioca un derby molto sentito contro l’AMA S.Martino, imbottito di giocatori modenesi: nel settore femminile, striscia positiva a rischio per il Volley Modena di B1, che riceve la capolista Everest Gossolengo, cercando di confermare di aver fatto il salto di qualità. In casa anche la BSC Sassuolo, che cerca punti di tranquillità, ospitando l’ostico Garlasco.