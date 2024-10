La Clai ci sta prendendo gusto. Secondo successo di fila in A2. Ravazzolo e Stival sono decisive

CLAI IMOLA

3

CASALMAGGIORE

0

(25-16; 25-22;25-15 )

CLAI: Pomili 6, Rizzieri 1, Bacchilega 8, Pinarello, Ravazzolo 10, Arcangeli, Migliorini, Mastrilli, Gambini, Visentin 2, Messaggi, Bulovic 9, Stival 17.All. Caliendo.

CASALMAGGIORE: Nosella 2, Costagli 6, Cantoni, Marku 6, Pincerato 3, Grbavica 6, Montano 11, Ribechi, Faraone, Dalla Rosa 3, Nwokoye 5. All. Napolitano.

Arbitri: Bolici e Galteri.

Le vittorie aiutano sempre a vincere. La Clai dopo essere sbloccata nel turno scorso sul campo del Costa Volpino, ha concesso il bis in casa battendo il Casalmaggiore. Tre punti d’oro per la formazione di Nello Caliendo che ha trovato la sua dimensione nel campionato di serie A2. Mancano ancora tante partite al termine del torneo, ma nelle ultime due uscite Mastrilli e compagne stanno dimostrando che possono centrare l’obiettivo stagionale, regalando al club e ai supporters di serie Clai il secondo torneo di A2 consecutivo.

La Clai aggredisce subito la partita, ci pensano Stival, Bacchileg e Bulovic a scavare il primo solco 6-2. Le cremonesi provano a ricucire lo strappo ma non riescono ad avvicinarsi, Imola riesce ad accumulare 8 punti di vantaggio (12-4). Nel finale di set Casalmaggiore recupera qualcosa, ma deve arrendersi all’attacco vincente di Bacchilega che vale l’1-0 (25-16). Il secondo set è diverso, la Clai prova a scappare ancora, ma deve fare i conti con Casalmaggiore che riesce ad essere pari (3-3). Stival, Rizzieri e Bulovic fanno un break di 3 punti (6-3). Le biancoblù sono squadra di striscia, vogliono portare a casa anche il secondo parziale e non si fanno intimorire dalle avversarie, arriva un altro break per porta a cinque le lunghezze di vantaggio (12-7). Contro break ospite di 4-2 e cremonesi che tornano in scia (14-11). Qui però Imola non si fa intimorire, riesce a mantenere ancora un buon vantaggio, le ragazze di Caliendo sono protagoniste a turno e si arriva al punto del 2-0 segnato da Stival (25-22).

Il terzo set è simile ai due precedenti, la squadra di casa si porta subito avanti, facendo la partita e cercando di stendere definitivamente le avversarie. Ma deve fare i conti con Casalmaggiore che si porta a -1 (7-6). Imola però è in serata e scappa via (14-9), è il break decisivo per mettere una pietra sopra al match.