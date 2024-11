Volley minore. In B1 femminile il derby tra Modena e Bsc Sassuolo. B maschile, la National riceve il coriaceo Ongina

Di nuovo in campo le squadre modenesi di pallavolo minore, dopo un turno infrasettimanale per i recuperi, soprattutto femminili, che ha dato verdetti importanti: in B1 femminile il Volley Modena è passato come un rullo compresso sul campo del Canniccia Pietrasanta, battuto 3-0, scrollandosi di dosso un po’ di negatività, mentre la Bsc Volley Sassuolo ha centrato la prima vittoria stagionale, e di attività, strapazzando con un perentorio 3-1 la matricola S.Giorgio Piacentino: importante, per le ragazze di Kroumov, aver trovato la forza di reagire alla perdita del terzo set, che avrebbe potuto riaprire la gara. Ora queste due squadre si ritroveranno alle 17.30 alle Guarini, per un derby importante per entrambe, classifica e morale. Sconfitta senza molte attenuanti per la Moma Anderlini a Campagnola, contro una Osgb che finalmente è riuscita a far valere il peso specifico di cui era accreditata: il 3-1 per le reggiane lascia pochi margini, ma un successo nel primo set perso ai vantaggi avrebbe cambiato la gara, con le modenesi oggi impegnate alle 18 al PalaAnderlini con la capolista Garlasco. In B2 risultati opposti per le due modenesi con la Zerosystem S.Damaso che torna da Gabicce con un solo punto, battuta 3-2 da un Team ‘80 che forse ci ha creduto di più: quinto set anche per l’Hidroplants Soliera 150, che lotta a lungo con Pesaro, rimonta sul 1-2, poi chiude di forza nel tie break per una vittoria che vale il primato. Ora il programma prevede un delicato turno casalingo per la Zerosystem che riceve Filottrano, mentre Soliera affronta il vicino derby di Castelmaggiore. In serie B maschile, la National Villa d’Oro riceve il coriaceo Ongina, mentre per salvarsi saranno interessanti le sfide tra Modena Volley e Cazzago, e tra Cremonese ed Univolley Carpi, con la Stadium Mirandola che deve fare i tre punti domenica, ricevendo Crema. Nel girone D partita complicatissima al PalaPaganelli, dove una Kerakoll in caduta libera, riceve la capolista S.Croce, mentre la Beca Tensped spezzanese prova a sognare, ospitando l’Inzani Parma , ultima della classe. Riccardo Cavazzoni