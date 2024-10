Volley. Missione continuità per la Timenet Empoli

In campo femminile la Timenet Empoli è in trasferta alla Rufina dove oggi, alla palestra di via Calamandrei, alle 19, incontrerà le locali della Pol. Remo Masi. Ambedue le squadre hanno tre punti, ma le empolesi hanno giocato una sola partita. Il pronostico è quindi favorevole alle giallonere che hanno avuto un brillante avvio di campionato. Arbitrerà Fabbri. Oggi, alle 18, ci sarà un altro derby: Montelupo Città della Ceramica – Ap Pallavolo Certaldo, al PalaBitossi di via Marconi. Le due squadre sono a zero punti e quindi cercheranno di risollevarsi da questa delicata situazione. Arbitrerà Cardini.

Domani pomeriggio, alle 17.30, la Pallavolo Fucecchio sarà anch’essa in trasferta, a Figline Valdarno dove, alle 17.30, incontrerà le locali del Valdarninsieme. Le bianconere hanno quattro punti in classifica contro zero delle fiorentine. Il pronostico quindi è orientato verso le fucecchiesi che vorranno confermare i buoni risultati delle prime due partite. In campo maschile, sempre della serie C, questa sera, il Jolly Volley Fucecchio riceve alla palestra di via Leonardo da Vinci, alle 21.15, la Remax Ideale- Torretta Livorno, tradizionale avversaria in questa categoria. I bianconeri hanno quattro punti in classifica contro i tre degli avversari. Arbitreranno Lombardi e Scirè.

In Serie B2 femminile questa sera, alle 21, la Pallavolo I’ Giglio di Castelfiorentino sarà in trasferta a Firenze dove, al PalaCoverciano di via De Robertis, alle 21, incontrerà le locali della Rinascita Firenze. Le fiorentine alla prima di campionato hanno vinto in trasferta mentre le biancorosse hanno perduto in casa dallo Scandicci, squadra che aspira alla promozione. Arbitreranno Armelani e Vannini. In serie B1, Girone B, la Montesport riceverà, alle 21, al Palasport di Baccaiano, la Fantini-Folcieri di Cremona. Le Lombarde hanno un solo punto in classifica, mentre le ragazze di Barboni non hanno punti, ma hanno disputato una bella partita all’esordio in campionato. Arbitreranno Lonardo a Caltagirone.

Francesco De Cesaris