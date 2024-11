Volley. Montesport in casa. Timenet va per la vetta

La Montesport ritorna fra le mura amiche del PalAlessandro di Baccaiano questa sera alle 21, per affrontare la Volley Modena per la sesta giornata del Girone B della serie B1. E’ un’altra partita impegnativa per le ragazze di Barboni, con le montespertolesi attualmente all’ ottavo posto in classifica con 7 punti, mentre le emiliane sono quarte con nove punti. Ma le nostre beniamine nei primi sei incontri del campionato hanno già incontrato quattro delle squadre che le precedono in classifica, comprese le prime due. Quindi si può essere moderatamente ottimisti sul campionato di Mezzedimi e compagne. Comunque il sostegno del pubblico sarà decisivo in questa delicata partita che potrà dire molto del prosieguo del campionato. Arbitreranno Rossi e Campisi.

In serie C femminile, Girone A, la Timenet Empoli oggi è in trasferta a Castelnuovo Berardenga dove, alle 17.30, al palazzetto di via Turati, incontrerà le locali de La bulletta. Le giallonere sono seconde ad un punto dalla vetta, mentre le senesi sono nel gruppo delle terze a 12 punti, a tre punti dalle empolesi. Sicuramente sarà una bella partita perché ambedue le compagini vorranno vincere per opposti obiettivi. Le empolesi vorranno continuare la striscia di imattibilità che è iniziata dall’inizio del campionato. Arbitrerà Nuzzo. L’A.P. Pallavolo Certaldo, oggi pomeriggio, alle 17.30, è in trasferta a Bagno a Ripoli dove, alla Palestra dell’Istituto Gobetti alla Nave a Rovezzano incontrerà le locali dell’Astra Chiusure Lampo. Le fiorentine sono terze in classifica con 12 punti, mentre le castellane hanno cinque punti, ma sono in crescita. Arbitrerà Nisi. In campo maschile il Jolly Fucecchio, questa sera alle 21.15, ospiterà alla Palestra di Via Leonardo da Vinci l’ASD di Migliarino. I bianconeri stanno facendo un campionato altalenante e dovranno vincere se vogliono portarsi in zona play-off. Sarà una partita impegnativa: i pisani hanno 11 punti contro i 10 dei bianconeri che cercheranno di approfittare del fattore campo per risalire in classifica. Arbitreranno De Rosa e Menicucci.