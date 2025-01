Volley. Montesport ospita Volley Garlasco. Timenet per difendere la vetta

Per l’ultima del girone di andata la Montesport è questa sera alle 21 al Palasport di Baccaiano contro la Volley 2001 Garlasco di Pavia che sono attualmente seconde in classifica con 29 punti. La truppa di coach Barboni è sesta e il pubblico farà la sua parte per sostenere le proprie beniamine in questo incontro importante anche per il futuro del campionato.

In serie B2 oggi pomeriggio alle 18 I’ Giglio Castelfiorentino concluderà il girone di andata ospitando alla palestra Enriquez la Unomaglia Valdarno. Le biancorosse, dopo un avvio difficile sono migliorate molto negli ultimi incontri e sono undicesime con 13 punti mentre le avversarie sono tredicesime con 8 punti. Una vittoria piena permetterebbe alle ragazze di Buoncristiani di affrontare il girone di ritorno con tranquillità.

In serie C nel girone A, questa sera al Palaramini alle 21.00, la Timenet ospita la Pietro Larghi di Colle Val d’Elsa. Le giallonere sono in testa alla classifica con 35 punti mentre le avversarie sono seste a 23 punti. Pronostico per le ragazze di Marco Dani che vogliono continuare il testa a testa con l’Astra Firenze. La Pallavolo Fucecchio ospita alla palestra di via da Vinci alle 21.00 il Bisonte Firenze. Anche qui pronostico scritto in quanto le bianconere sono quarte con 28 punti mentre le avversarie sono penultime con 7 punti. Le ragazze di Giannoni cercano la vittoria per tentare di riavvicinarsi alla zona playoff.

La Pallavolo Certaldo oggi alle 17.30 è in trasferta al PalaCorsoni di Siena dove incontrerà le locali della Chiantibanca. Le certaldesi sono terz’ultime con 7 punti mentre le locali sono più tranquille al settimo posto con 20 punti. Incontro difficile per le valdelsane che cercheranno in tutti i modi di portare via punti preziosi.

Domani pomeriggio, alle 17.30 Montelupo sarà a Figline Valdarno dove incontrerà la Valdarninsieme. Purtroppo le ragazze di Bardazzi sono sempre ultime in classifica con tre punti, contro i 17 delle locali. Pronostico scontato, ma la speranza è sempre l’ultima a morire.

In campo maschile il Jolly Fucecchio è in trasferta a Massa dove alle 18.00 al Palasport di via Oliveti incontrerà i locali della Pallavolo Massa Carrara. I massesi hanno 18 punti mentre i bianconeri hanno tre punti meno. Con una vittoria piena i ragazzi di Orsolini potrebbero forse riaprire il discorso playoff.