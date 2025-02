Volley Nel campionato di Serie D femminile. Robur, affermazione al fotofinish contro il Vp

Robur Massa 3Vp Volley 2

ROBUR MASSA: Bertozzi, Bordogna, Della Bona, Ferrara, Fusani B., Fusani G., Gallina, Gentile, Giulianelli, Lazzoni, Magnani, Montemagni, Piccini, Pucci, Zollini. All. Ramori.

V.P.VOLLEY: Angelini, Buttini, Calevro, Catalano, Ceragioli, Dellacha, Fortini, Franchi, Frediani, Lupi, Mandoli, Pasquini, Pescaglini, Reale. All. Chierroni.

Arbitro: Fabio Pranzini.

Parziali: 25-19, 13-25, 25-11, 24-26, 15-13.

MASSA – Vittoria al fotofinish per la Robur Massa nella 14° giornata del campionato femminile di Serie D che ha consentito alle biancorosse di tenersi dietro in classifica la VP Volley. Le ragazze di Massimo Ramori sul parquet amico della palestra della Bertagnini si sono portate due volte in vantaggio ma le rivali di Pietrasanta sono riuscite in entrambe le occasioni a rifarsi sotto. Molto combattuto si è rivelato il quarto set, conclusosi soltanto ai vantaggi a favore della squadra ospite. Si è deciso tutto così in un infuocato tie-break che ha premiato in extremis le apuane.

In classifica la Robur Massa resta terzultima nel girone e tornerà in campo giovedì 13 a Rosignano Solvey contro la Guest Care Sei Rose.