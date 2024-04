Volley, ottime prestazioni dal vivaio rossoblù. Valdimagra punta forte sui giovani. Under 15 e 17 campioni territoriali

Puntare forte sul settore giovanile per programmare il futuro. Il Valdimagra Volley Group raccoglie soddisfazioni dal vivaio, che vanno un po’ a mitigare la delusione della prima squadra, la Zephyr Mulattieri penultima in B maschile. Le rappresentative del gruppo Valdimagra Volley hanno vinto i campionati territoriali Under 17 e 15 maschili, portando così a casa i due titoli di categoria del Levante ligure. Sguardo adesso verso le fasi regionali sempre sotto il coordinamento generale del direttore sportivo del vivaio Federico Ciuffardi. Sotto la guida tecnica di Lorenzo Derchi, con il vice Luca Sanna, gli Under 17 (che hanno preso parte al campionato locale di categoria come Logisteel Valdimagra), nel girone finale hanno avuto la meglio su Admo Lavagna, Npsg e Psm Rapallo. Questa la rosa utilizzata dal tecnico: palleggiatori Elia Belloni e Samuele Rossini; opposto Luca Girelli; centrali Francesco Cariulo, Vito De Cola, Riccardo Rubini; schiacciatori Mattia Ballerini, Cristian Fontona, Thai Isoppo e Gabriel Rossini (anche libero); Liberi Leonardo Caroulo e Daniel Rossini. Universale Mattia Torregrossa. Sotto la guida tecnica di Marco Sisti (palleggiatore e vice allenatore della prima squadra in serie B) coadiuvato in panchina da Lucia Mazzon, gli Under 15 sonoscesi in campo soto l’egida Ni.ca Valdimagra: nella classifica finale i rossoblù hanno preceduto l’ Amis Blu Lavagna.

Questa la squadra scesa in campo: palleggiatori Andrea Lombardi e Federico Moggia; centrali Matteo Parisi e Andrea Venosa; schiacciatori Andrea Bocchia, Nicolò Bocchia, Alessio Lombardi, Valerio Massimo Moracci e Mattia Villa. Liberi Lorenzo Affanni e Gregorio Landini; universali Riccardo Batolla, Cristian Terni, Daniel Villani. A fine mese inoltre è in programma a Santo Stefano Magra un torneo giovanile che vedrà in campo anche alcune società di serie A.

Nelle foto: in alto la Under 17, sotto la Under 15