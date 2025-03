Volley. Per il Jolly impegno in trasferta contro la Sales. Montesport, fuga dalla zona retrocessione

La Montesport è in trasferta domani, alle 18, a Pontedera dove troverà l’Ambra Cavallini. La partita è molto delicata: le montespertolesi sono dodicesime in classifica con 21 punti, mentre le locali sono tredicesime con 14 punti. E’ necessario vincere per allontanarsi dalla zona retrocessione.

La Pallavolo Fucecchio è in trasferta oggi a Siena dove, alle 17.30, incontrerà la Chiantibanca. Le bianconere sono quarte in classifica con 43 punti, mentre le locali sono decime con 27 punti. Le fucecchiesi cercheranno di conquistare l’intera posta per avvicinarsi alla zona play-off.

La Montelupo Città della Ceramica oggi pomeriggio è al PalaBitossi dove incontrerà la Firenze Ovest. Le montelupine sono ultime in classifica mentre le avversarie sono seste a 33 punti. Pronostico per le ospiti.

L’A.P. Pallavolo Certaldo, penultima in classifica con 9 punti, ospita oggi alle 18 la Sales Volley Firenze che è quinta con 42 punti. Anche qui il pronostico è per le ospiti.

La Timenet Empoli ospita alle 21, al PalAramini, la Olimpia Poliri Academy. Le giallonere sono prime in classifica con 54 punti mentre le avversarie sono settime con 32 punti.

In serie C maschile, nel Pool Salvezza, il Jolly Volley Fucecchio sarà in trasferta a Firenze per incontrare, alle 18, la Sales Volley. I bianconeri sono terzi con 29 punti, mentre i locali sono settimi con 13 punti. Con una vittoria i fucecchiesi potranno avvicinarsi alla vetta.