Firenze Volley vince contro Inzani Parma: successo sofferto in quattro set

Inzani Volley Parma 1 Firenze Volley 3

INZANI VOLLEY PARMA: Belli 15, Laudieri 11, Serafini 22, Lottero 5, Bussolari 7, Montali 12, Monica L. All. Malagoli.

FIRENZE: Coletti G. 19, Nuti 17, Coletti A. 5, Baldanzi 9, Braito 25, Pontillo 1, Poltronieri, Mazzinghi 1, Tung, Ceccherini L. All. Giglio.

Arbitri: Baldi e Bosio.

Parziali: 25-27, 26-28, 26-24, 23-25.

Il Firenze Volley supera in quattro set il fanalino di coda Parma ed aggancia, così, a 15 punti il Reggio Emilia. Un successo sofferto, come evidenziano i parziali, che ha premiato la squadra risultata reattiva e precisa nei momenti cruciali e finali delle frazioni. I fiorentini si portano avanti per 2-0, dopo essersi imposti col punteggio di 25-27 e 26-28, mentre nel terzo game, sono i parmensi a vincere sul filo di lana (26-24). L’equilibrio regna sovrano pure nel quarto set, che è appannaggio degli ospiti per 23-25. Vittoria, dunque, meritata per gli atleti allenati da Giglio giustamente usciti vittoriosi dalla sfida con gli emiliani; sugli scudi Braito con 25 punti.

Ma. Fi.