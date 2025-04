Omag Mt San Giovanni cerca casa: Cesena e Pesaro in lizza per il campionato A1 2025/2026

Cercasi palazzetto. La Omag Mt San Giovanni è ancora alla ricerca di una casa dove disputare le partite casalinghe nel prossimo campionato di serie A1 2025/2026. Pare oramai tramontata la possibilità di giocare a Rimini, né il Flaminio (per questioni di altezze) né il 105 Stadium (per questioni di calendario ed eventi di altri sport) paiono poter essere disponibili, ma nelle ultime ore anche il Palas di San Marino è stato escluso sempre per la presenza di altri impegni sportivi e culturali ai quali non si riuscirebbe a sovrapporre il calendario della Omag Mt. Restano Cesena con il Carisport e Pesaro con il PalaCampanara. "Noi dobbiamo ancora incontrare le rispettive amministrazioni comunali e capire quale strada sia più percorribile" conferma Stefano Manconi, presidente dell’Omag Mt San Giovanni. Naturalmente conterà anche la questione economica. Di certo il prodotto sportivo che potrà offrire San Giovanni sarà molto appetibile, visto che sarà l’unica squadra emiliano-romagnola di serie A1 nel volley femminile. Ed anche per questo paiono essere in forte crescita le quotazioni di Cesena: la Regione Emilia-Romagna non vorrebbe perdere una vetrina del genere vedendo il volley marignanese trasferirsi nelle Marche.

Tutto è ancora però nel campo delle ipotesi: "Ci stiamo lavorando, di certo le possibilità si stanno riducendo – conferma Manconi – al momento non vedo altre soluzioni oltre Cesena e Pesaro". Ma il tempo stringe, anche perché in base al campo da gioco poi partirà anche la campagna abbonamenti. Considerando poi che la società è sempre a caccia di sponsor per arrivare a un budget importante che serva a costruire un roster competitivo il prossimo anno, magari per pensare a una tranquilla salvezza. È pure già iniziato il toto-giocatrici per capire davvero chi potrà fare parte della prossima avventura in un campionato di altissimo livello e con squadre molto blasonate. Oltre a capitan Ortolani altri nomi al momento tra conferme e partenze non se ne fanno. Anche se alcune indiscrezioni parlano di una possibile conferma per Nardo, attaccante che proprio in questi giorni è stata convocata in un prestigioso stage della nazionale di pallavolo, con una quindicina di atlete, tutte agli ordini del ct Julio Velasco. Ieri la società si è pubblicamente complimentata con un post su Facebook: "La Omag Mt è orgogliosa di annunciare che la nostra atleta Alice Nardo partecipa al Collegiale della Nazionale, in corso al centro Pavesi di Milano, sotto la guida del commissario tecnico Julio Velasco".

Luca Pizzagalli