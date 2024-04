Volley, Perugia è in finale scudetto: battuta l’Allianz Milano, ora la sfida tricolore

Perugia stacca il pass per la finale, Monza e Trento continueranno a contenderselo, queste l'esito delle gare valide per le semifinali scudetto disputate oggi.

All'Allianz Cloud Perugia chiude i conti e conquista il pass per la finale scudetto: 1-3 su Milano con parziali di 25-18, 24-26, 20-25, 17-25, 18-25 e 3-1 nella serie.

Servirà una quinta sfida, invece, per decretare chi fra Monza e Trento andrà a giocarsi il tricolore: alla Opiquad Arena i brianzoli firmano il 2-2 battendo i campioni d'Italia in carica per 3-1, con parziali di 22-25, 25-23, 25-23, 25-11.

Appuntamento ora a domenica, alla Il T Quotidiano Arena per il match decisivo.

Il tabellino

(25-18, 24-26, 20-25, 18-25)

ALLIANZ MILANO: Porro 3, Ishikawa 15, Loser 6, Reggers 18, Kaziyski 13, Vitelli 4, Colombo (L), Mergarejo Hernandez 1, Zonta 0, Catania (L), Piano 0, Dirlic 0. N.E. Starace, Innocenzi. Allenatore: Piazza.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 3, Plotnytskyi 15, Resende Gualberto 8, Ben Tara 18, Semeniuk 18, Russo 10, Toscani (L), Leon Venero 1, Solé 0, Colaci (L). N.E. Candellaro, Held, Herrera Jaime, Ropret. Allenatore: Lorenzetti.

Arbitri: Goitre, Boris, Venturi.

Note: durata set 29', 33', 31', 31'; tot: 124'.