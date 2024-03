Volley: semifinali playoff. Cbf Balducci, c’è Busto

Saranno Busto Arsizio-Macerata e Messina-Talmassons le due semifinali dei playoff serie A2 Tigotà di volley femminile. Le maceratesi sono scivolate al quinto posto della pool promozione per la sconfitta nell’anticipo di venerdì proprio in casa del Busto Arsizio e ieri Talmassons ha preso contro Montecchio quel punto necessario per scavalcare la Cbf Balducci. La serie inizierà per le maceratesi alle 17 di sabato 6 aprile in Lombardia, gara2 si giocherà mercoledì 10 alle 20.30 al Banca Macerata Forum e l’eventuale bella si disputerà il 13 o il 14 aprile di nuovo in trasferta. Perugia ha festeggiato il ritorno in A1.

Nell’anticipo di venerdì la Cbf Balducci ha potuto toccare con mano la forza di Busto Arsizio. "La partita – osserva Michele Carancini, coach della Cbf Balducci – ci ha detto che loro in casa sono un’altra formazione rispetto alle gare in trasferta". E infatti le lombarde sono imbattute sul loro impianto. "Ho notato – aggiunge il tecnico – che tutte battono molto forte". Dovrà essere una Cbf Balducci differente da quella vista venerdì sera. "Dovremo spingere di più in battuta e sistemare qualcosa nel muro difesa perché hanno attaccanti molto importanti, a cominciare dall’opposto Zanette". Il tecnico soppesa alcuni fattori che potrebbero avere inciso sul match a Busto. "Venivamo da un periodo in cui le ragazze non si erano mai riposate, abbiamo così accusato la fatica e Busto ha copmunque disputato una grossa prova. Magari non abbiamo giocato al massimo delle nostre potenzialità sapendo di essere già nei playoff e accusando la stanchezza dopo tanto lavoro".

L’analisi del match a Busto Arsizio della palleggiatrice Asia Bonelli: "È stata una partita tosta, è difficile giocare qua. Sapevamo che non era facile, noi d’altro canto purtroppo abbiamo espresso il nostro gioco solo nel secondo set e a tratti del terzo. C’è rammarico, ma guardiamo avanti ai playoff".

I risultati dell’ultima giornata della pool promozione dell’A2 di volley femminile: Busto Arsizio-Cbf Balducci 3-1; Perugia-San Giovanni in Marignano 3-0; Messina-Mondovì 0-3; Albese-Cremona 3-0; Talmassons-Montecchio 2-3.

Classifica: Bartoccini Perugia 72; Futura Giovani Busto Arsizio 66; Città di Messina 59; Talmassons 56; Cbf Balducci Macerata 55; Tecnoteam Albese Como 52; Cremonaufficio Esperia Cremona 47; Lpm Bam Mondovì 46; Omag San Giovanni in Marignano 45; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 37.