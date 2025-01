Volley serie B. Codyeco a Firenze. Arno riceve i genovesi

Ultima gara del girone d’andata, oggi in B. La capolista Codyeco Lupi gioca alle 19 a Firenze al PalaMattioli in via Benedetto Dei, in quello che fu il tempio della mitica Ruini, negli anni d’oro della pallavolo nel capoluogo toscano.

I santacrocesi (31 punti) saranno ospiti del Firenze Volley, penultimo in classifica (9), penultimo in classifica. La Codyeco è prima e vuole tenersi stretto quanto conquistato nell’ultimo turno, dopo il sorpasso ad un’altra compagine fiorentina: la Sestese. Tre punti dividono le due contendenti. I Lupi vogliono mantenere il comando in modo da partecipare alla fase finale della Coppa Italia di serie B. A Firenze i biancorossi potranno contare sul sostegno dei loro tifosi. Gli ultras arriveranno in treno e, l’organizzazione di questa trasferta, è un’assoluta novità per la tifoseria organizzata. Alle 17,30 la Toscana Garden Arno riceverà al PalaBagagli di Castelfranco il Cus Genova per la prima partita interna del nuovo anno. I liguri sono sesti in classifica ed i biancoverdi decimi. "l ragazzi – fanno presente gli addetti biancoverdi – daranno il massimo per conquistare la vittoria, ottenendo punti preziosi per salire in graduatoria". I pontederesi del Gruppo Lupi saranno invece di scena a Grosseto alle 21. Trasferta ostica per i biancocelesti di coach Buti, chiamati in causa dai maremmani, sempre puntigliosi fra le mura amiche. Galabinov è l’ex di turno, avendo militato per anni nelle file grossetane, passando di recente alla corte del presidente Giorgio Nazzi.

Marco Lepri