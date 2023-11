Volley seria A2. Lupi, il bis col Cantù non riesce. E la classifica ne risente subito

KEMAS LAMIPEL

1

LIBERTAS CANTÙ

3

KEMAS LAMIPEL: Coscione, Lowrence 15, Mati Pardo 15, Cargioli 6, Allik 21, Parodi 2, Loreti (L), Giannini, Brucini 1, Colli, Russo n.e, Matteini n.e, Gabbriellini (L) n.e, Petratti n.e. All: Bulleri.

LIBERTAS CANTU’: Pedron 4, Gamba 29, Aguenier 10, Monguzzi 9, Ottaviani 15, Magliano 12, Butti (L), Quagliozzi, Gianotti, Bakiri n.e, Picchio (L) n.e, Rossi n.e, Bacco n.e. All: Denora.

Arbitri: Cruccolini e Salvati.

Note: successione set: 28-26; 19-25; 18-25; 21-25. Batt. sbagliate Lupi: 11; Aces: 3; Muri: 4. Batt. sbagliate Cantù: 16; Aces: 7; Muri: 8. Spettatori: 300.

Santa Croce – La Kemas Lamiper non ripete la positiva prestazione interna col Cuneo, venendo sconfitta per 3-1 da un Cantù continuo e deciso. La classifica ne risente immediatamente. Così negli ultimi quattro posti: Cantù: 7, Castellana Grotte e Santa Croce: 5, Ortona: 2. I brianzoli sono stati trascinati dall’opposto Gamba (29 punti ed mvp), un attaccante conosciuto già da tempo dai frequentatori del PalaParenti. La punta di Denora ha attaccato col 66% di positività, ha guidato la Libertas alla conquista di tre punti pesanti in un confronto diretto ed ha vinto il confronto con Lawrence. Nelle file dei Lupi non è bastato l’estone Allik, l’unico a farsi valere fino in fondo, così come i ragazzi della Curva, generosi fino al fischio finale. La compagine di Bulleri ha notato fin dal primo set quanto fosse stata complicato il confronto con i biancoverdi, venendo tallonata ed insidiata dai lombardi, superati per 28-26. Dal secondo parziale in poi hanno comandato gli ospiti, con Ottaviani e Magliano bravi sulle bande. Il giovane Magliano (scuola Monza) è stato sempre cercato in ricezione ma ha risposto con una prova convincente, conquistando 12 punti. Al centro Aguenier e Monguzzi hanno prevalso su Cargioli e Mati Pardo. Questi si è battuto con impegno, salvo poi arrendersi ai più continui e convinti brianzoli, come il resto della squadra. Allik non è stato supportato a dovere. I set, dal secondo al quarto, confermano la superiorità di Pedron e compagni.

Marco Lepri