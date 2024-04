VOLLEY SERIE A2. Emma Villas Trillini: "Pronti alle semifinali, stiamo giocando una bella pallavolo»

Sempre in attesa di conoscere il prossimo avversario (gara3 fra Cuneo e Porto Viro è in programma lunedì), Emma Villas si allena intensamente per farsi trovare pronta giovedì prossimo quando inizierà la serie di semifinale. Più che della sfida a venire, ancora da definire, si continua a parlare della rimonta di Brescia: "È stata una partita bellissima – ha detto il centrale Stefano Trillini –, i playoff sono così, siamo partiti molto bene, poi ci siamo disuniti, loro hanno vinto nettamente due set e sono partiti molto forte nel quinto. Siamo stati bravi a resistere e poi a vincere. È un risultato che vale molto, ci ha permesso di approdare alle semifinali, ora pensiamo a quelle". Quella rimonta nel quinto set di lunedì scorso, con Brescia avanti per 8-2 e apparentemente in totale controllo, ha galvanizzato l’ambiente: "Ci speravo ma non ci credevo così tanto – ha raccontato Trillini –. In quelle condizioni è difficile crederci, ti devi concentrare sull’aspetto tecnico e tattico, fare quello che sai. Abbiamo fatto dei bei turni in battuta, concentrandosi sul gioco si possono fare delle belle rimonte. E cosi è stato". I playoff per ora sono dominati dall’equilibrio: "Ci aspettavamo che fossero così – ha aggiunto il centrale, autore di 10 punti in gara2 –. Fra le prime sette della graduatoria c’è davvero poca differenza, nessuna squadra è veramente superiore alle altre. E nelle partite dei playoff tutti danno il massimo". Trillini ha sottolineato gli aspetti che più lo convincono di Emma Villas: "Stiamo giocando una bella pallavolo. Giocavamo contro una squadra forte come Brescia, è impossibile non notare la forza e il carattere che abbiamo messo in campo in determinati momenti della partita, specialmente nel tiebreak. Poi ovviamente oltre al carattere e al gioco conta vincere, e ci siamo riusciti".