Volley serie A2, la Clai esonera Nello Caliendo

Imola, 28 gennaio 2025 – Da questa mattina Nello Caliendo non è più l’allenatore della Cla Imola che partecipa al campionato di serie A2 femminile di volley per la prima volta nella sua storia.

E’ stata fatale al tecnico campano la sconfitta interna con Mondovì di due giorni fa; le imolesi sono state battute 3-0 dalla formazione ultima in graduatoria. Fino a qualche settimana fa la Clai era in corsa per centrare il quinto posto finale della prima fase, una posizione che sarebbe valsa la permanenza diretta in categoria. Le sconfitte dell’ultimo periodo hanno fatto scivolare in graduatoria le biancoblù mandandole alla poule retrocessione che comincerà a metà febbraio.

Questa era la terza stagione di Nello Caliendo alla corte Clai, nella prima in serie B1 aveva centrato i play off, poi la promozione in A2; quest’anno 17 punti in 17 incontri con 5 vittorie, mentre due sconfitte al tie break avevano fruttato gli altri due punti.

Nelle prossime ore è atteso il nome del sostituto di Caliendo; il nuovo allenatore avrà il compito di fare punti nell’ultima trasferta della prima fase a Lecco, e poi andare a caccia della permanenza in categoria nella poule retrocessione. an.mo.