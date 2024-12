Volley Serie A2. La Conad chiude l’andata a Siena: obiettivo riscattare lo scivolone con Palmi

La Conad (12) chiude il girone d’andata con l’anticipo delle 20,30 sul campo dell’Emma Villas Siena (16). La sfida serve per mettersi subito alle spalle l’inatteso kappao con il fanalino Palmi, arrivato domenica in 4 set, provando sin da subito a migliorare una classifica non buona: il sestetto di Fanuli, infatti, occupa la penultima piazza in coabitazione con Cantù e, considerando che alla fine del campionato retrocederanno in A3 le ultime 2 della graduatoria, è bene iniziare a mettere fieno in cascina.

Il ruolino esterno di Stabrawa e compagni non è dei migliori: in 6 match due soli successi, entrambi al tie-break, con Cuneo e Porto Viro, oltre a 4 ko che non hanno portato punti. "Gara importante, dobbiamo trovare il nostro spirito combattivo" è il pensiero del libero Alessandro Zecca.

SIENA. I toscani, in casa, hanno vinto 4 dei 6 match disputati ma sono reduci dal netto 3-0 rimediato a Fano: coach Graziosi si affida al palleggiatore Nevot in diagonale con l’esperto opposto lucchese Nelli, classe 1993; in banda giocano Randazzo e Cattaneo, mentre i centrali sono Rossi e Trillini, che lasciano il posto in seconda linea al libero Bonami.

Lo scorso 21 gennaio, ultimo precedente disputato a Siena, l’Emma Villas si impose 3-0, facendo il bis dopo il 2-3 esterno del PalaBigi: nei precedenti Siena è avanti 9-4, l’unico ex di turno è il centrale della Conad Barone.