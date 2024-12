Volley Serie B, C e D. L’Ama va a mille: blitz a Cecina. Tirabassi & Vezzali ancora kappao. Fos Cvr: sconfitta inaspettata

SERIE B. L’Ama San Martino continua la sua strada da capolista e vince in 70 minuti sul campo di Cecina per 3 a 0 (19, 19, 20), con 19 punti di Cordani. Con lo stesso punteggio, ma al negativo, i Vigili del Fuoco perdono l’importante gara casalinga contro il Cus Genova (17, 21, 25) e ora sono dodicesimi.

SERIE B1. Non serve il cambio panchina alla Tirabassi & Vezzali, strapazzata a San Giovanni Valdarno: 3 a 0 per le toscane con set pesanti a 15, 18, 17. La Giusto Spirito Rubierese perde in casa il derby con il Volley Modena 2 a 3 (25-23, 25-20, 21-25 17-25 10-15) dopo aver condotto 2 a 0 ed ora è quinta; Campagnola è decima.

SERIE B2. La sconfitta che non t’aspetti, o almeno non per 3 a 0 con set a 14, 20, 21 arriva dall’ex capolista Fos Cvr che perde a Castelmaggiore. Solo la Odorici, con 10 punti, in doppia cifra. L’Arbor Interclays prende un punto a Cervia con le romagnole che vincono 3 a 2: disastroso il tie-break (25-23 22-25 25-23 17-25 15-4). Niente da fare per l’Ama San Martino, sconfitta in casa della capolista San Damaso 3 a 0 (17, 19, 18). CVR quarto, Arbor quinta, Ama ultima.

SERIE C. Tra i maschi, Mo.Re Volley-Inzani Pr 3-0 (18, 24, 14), Soliera-Fabbrico 3-0 (18, 14, 20), Ama San Martino-Real Sala Bolognese 2-3 (28-26 17-25 25-18 17-25 8-15). L’Ama è terza. Tra le ragazze, Saturno Guastalla-Cus Parma 2-3 (25-15 13-25 21-25 27-25 13-15), Circolo Minerva Pr-Rubierese 3-0 (15, 14, 19), Emmezeta Pc-Poliespanse Nutristar Correggio 0-3 (22, 22, 17), Volley Modena-Everton 1-3 (17-25 25-22 23-25 23-25). Correggio è prima.

SERIE D. Tra i maschi, girone A: Scandiano-Busseto 0-3 (22, 17, 19), Naytes Vaneton Interclays-Pieve 3-1 (25-27 25-16 25-18 27-25), Pallavolo Parma-Everton 0-3 (11, 20, 18). Everton prima. Girone B, San Marco Matrix-Soliera 0-3 (28, 20, 21), Bassa Reggiana Volley-Maritain Mo 3-1 (25-23 20-25 28-26 25-23). Girone C: San Marino-Mo.Re Volley 3-2 (25-23 18-25 19-25 25-19 15-13). Tra le ragazze, girone A: Jovi-Borgovolley 3-0 17, 19, 18), L’Arena-Vaneton 3-2 (15-25 25-18 25-16 29-31 15-7); l’Arena è seconda. Nel girone B, Marano-Campagnola 3-0 (20, 17, 18); Casalgrande-Maranello 1-3 (17-25 25-22 20-25 15-25); Fortlan Dibi Mentani-Ama San Martino 3-1 (21-25 25-19 25-16 25-22); Libertas Fiorano-Everton 3-0 (22, 16, 21). Renusi seconda.

Claudio Lavaggi