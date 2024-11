Volley Serie B, C e D: il programma. Lupi a San Martino. I punti valgono doppio

Tutta in campo la pallavolo, dalla Serie B alla D, al netto di alcuni anticipi disputati.

Serie B. L’Ama San Martino, ai sette cieli per la vetta solitaria della classifica raggiunta, ospita alle 17 alla Bombonera la formazione storica dei Lupi di Santa Croce che rincorrono ad un sol punto. Obiettivo primario, dunque, sventare il sorpasso. I Vigili del Fuoco Marconi affrontano Sesto Fiorentino al PalaCanossa alle 20,30, con l’obiettivo dei tre punti per non restare troppo staccati.

Serie B1. La Giusto Spirito Rubierese gioca alle 20,30 sul parquet di Ostiano (Cr), pari in classifica e dunque avversaria molto temibile. La Tirabassi & Vezzali è ancora alla ricerca della prima vittoria e la trasferta di domani a Pisa alle 18 contro la Cavallini (un punto sopra) darà sicuramente risposte ai primi dubbi della stagione.

Serie B2. La prima a scendere in campo è l’Arbor Itarca Interclays, alle 17,30 a Filottrano. Alle 21 alla Bombonera l’Ama San Martino, ancora al palo, attende il Progresso per sbloccare la classifica. Squadra "mutilata", per le assenze dell’atleta Ilaria Mazzi e del tecnico Davide Verzelloni, entrambi squalificati per un turno per offese alla coppia arbitrale nel recente incontro con Soliera perso 0 a 3, ma con due set decisi ai vantaggi. Per il gioco dei rinvii, la Fos Cvr si ritrova in testa da sola in graduatoria con 7 punti e la trasferta di oggi alle 21 a Pesaro contro la Bluvolley può essere indicativa sulle ambizioni di Sazzi e compagne.

Serie C. Tra i maschi, alle 18, Fabbrico-Cavezzo; alle 18,30, Corlo-MoRe Volley.

Tra le ragazze, derby alle 17,30 alla palestra Rinaldini tra Everton (nella foto la capitana Cristina Losi) e una Poliespanse Correggio in grande spolvero; la Rubierese gioca alle 18 a Mirandola contro lo Stadium, trasferta anche per la Saturno Guastalla alle 19 a Piacenza contro l’Emmezeta.

Serie D. Tra i maschi, girone A, derby Everton-Pieve alle 21 alla Rinaldini; girone B, BRV Luzzara-Stadium Mirandola alle 20,30, Crevavolley-San Marco Guastalla alle 20,45 a Crevalcore. Girone C, alla Corni a Modena alle 18,30, MoRe Volley-Consar Ravenna.

Tra le ragazze, nel girone A, L’Arena-Pol. Coop Parma alle 18 a Sant’Ilario; nel girone B si sono giocati due anticipi, Rosta Vaneton Fortlan Dibi-Castelnuovo Rangone 3-1 (25-12 20-25 25-16 25-23), Anderlini Modena-Renusi Campagnola 2-3 (25-23 23-25 23-25 25-18 11-15).

Claudio Lavaggi