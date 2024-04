Volley Serie B, C e D. Vigili del Fuoco vicinissimi al grande salto

Ottima giornata per il volley reggiano, con belle vittorie in Serie B e con successi per 3 a 0 nei primi tre play-off con ovvie speranze di promozione.

Serie B. Torna a vincere l’Ama San Martino che supera la Benacus Verona 3 a 0 (22, 19, 25). L’Ama è sesta. Serie B1. La Tirabassi e Vezzali vince bene a Pavia 3 a 0 (10, 20, 14) contro la Tecnilux. Ozzano-Giusto Spirito Rubierese 3-1, in attesa dei play-off, Campagnola sesta e senza problemi.

Serie B2. La Fos Wimore Cvr è un rullo compressore e nessuno può fermarla, salvo… la fine del campionato fra due turni: vince a Marsciano 3 a 2 (13-25 22-25 25-12 25-20 15-13) con 28 punti di Brunfranco e 15 di Saccani ed ora è quinta.

Sesta l’Arbor Interclays che perde a San Feliciano 3 a 1 (28-26, 23-25, 25-11, 31-29). Bigi 17 punti, Macchetta 16.

Serie C. Nel primo turno play-off promozione, tra i maschi partenza in grande dei Vigili del Fuoco Marconi: la squadra di Stefano Meringolo supera nettamente la Paolo Poggi Bologna 3-0 (22, 10, 13). La prossima gara a Bellaria potrebbe essere anche persa 2 a 3, perché con 4 punti nel girone a tre squadre si sale in Serie B.

Tra le ragazze, Ama San Martino-Progresso Bologna 3-0 (17, 13, 26) in una Bombonera stracolma, dove non c’è posto né per chi scrive, né per la cortesia. Se vince venerdì sera a Casalmaggiore sale in B1, se perde, terza gara a San Martino.

Serie D. Iniziamo dalle ragazze, perché la Saturno Guastalla di Alessandro Vezzadini in gara-uno dei play-off espugna il campo della Figurella Rimini per 3 a 0 (19,18, 15). Guastalla, testa di serie numero 8, ora deve battere in casa le romagnole (testa di serie n. 1), per accedere alla finale che decide l’unica promozione.

Tra i maschi parliamo ancora di stagione regolare. Nel girone A, Wimore Parma-Pieve 3-1 (25-21 20-25 25-23 25-18); Lib. Steriltom Piacenza-Volley Tricolore 3-0 (25-12 25-23, 25-18), Cus Parma-Scandiano 1-3 (26-28 28-26 15-25 22-25), Naytes Vaneton Interclays-Piace Volley 3-0 (25-17 25-19 27-25.

A due turni dal termine, Scandiano è seconda a -3 dalla capolista e ci crede: San Nicolò, tre sconfitte nelle ultime cinque gare, sarà l’ultima avversaria degli scandianesi e probabilmente lo scontro diretto deciderà la promozione immediata. Per la seconda restano comunque i play-off. Nel girone B, Cavezzo-BRV Almet 3-1 (23-25 25-21 25-22 25-23); l’Almet Bassa Reggiana volley è quinta.

Claudio Lavaggi