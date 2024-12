Volley serie B e B2. Petroselli: "La mia Blu ha reagito». La Battistelli finisce ko ad Assisi

Serie B2. Nel femminile, la Battistelli Blu Volley (foto) torna al successo a Massa Lombarda per 3-2 (25-22 18-22 25-17 21-25 10-15), dopo i problemi tecnici comunque non ancora risolti. "La volontà di fare squadra ha permesso di riprendere e portare a termine positivamente un incontro che stava sfuggendo di mano", dice il presidente Alfonso Petroselli. Ancora uno stop per la Megabox che a Fermo contro la De Mitri Fermo perde per 3-0 (25-15, 25-10, 25-23). Così l’allenatore Matteo Costanzi: "Buona prova caratteriale e tecnica, stiamo lavorando a cose nuove in palestra e qualcosa si comincia a vedere. Nel terzo set abbiamo condotto sino al 22-16, ed eravamo sul campo della capolista, peccato che poi nel finale loro hanno fatto valere le loro capacità e ci hanno rimontato sino ad aggiudicarsi il set e la partita per 25-23. Stiamo facendo progressi".

Serie B. Nel maschile, la Battistellli Compressori Polbottega ha perso ad Assisi contro la Sir Its Umbria Academy Perugia per 3-0 (25-17, 25-19, 25-20). I biancoverdi hanno messo in campo poco carattere fin dalle primissime battute: "Purtroppo la forza dei padroni di casa – interviene la vice Alice Bellazzecca – è diventata superiore alla previsione, perché tutte le forze espresse dai ragazzi non sono riuscite a mettere in difficoltà in alcuna misura gli umbri". Il capitolo Assisi si chiude guardando al prossimo incontro in trasferta a Rimini, sabato 14 dicembre.

b. t.