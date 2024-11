Volley: serie B e B2. Polbottega corsara. Blu e Megabox ko

Serie B. Nel maschile, la Battistellli Compressori Polbottega torna a Vallefoglia con due punti importanti per la classifica. Contro il Sios Novavetro infatti vince in trasferta per 2-3 (19-25 25-22 20-25 27-25 13-15). Una vittoria importantissima contro una formazione non semplice e ben collaudata. L’andamento dell’incontro ha messo in evidenza un grande carattere, come la vittoria sia del quarto set, ai vantaggi, che la vittoria di misura del tie-break. Il tecnico, Marco Romani, stanco, ma felice: "Devo dire che i ragazzi sono stati encomiabili ed io sono felice, come tutta la squadra, dopo aver superato diversi problemi nel corso della settimana e tornare a casa con questo risultato". Due punti in trasferta, importantissimi, "l’unico rammarico è aver vinto 3-2 – conclude Romani – perché ci sarebbero piaciuti tre punti pieni, ma devo fare un grande applauso a tutti, seppure la strada sia lunga per arrivare alla fine".

Serie B2. Nel femminile, la MegaboX ha perso a Reggio Emilia per 3-0 (25-16, 25-9, 25-17). Così l’allenatore Matteo Costanzi: "Abbiamo combattuto nel primo e nel terzo set, nel primo siamo partiti abbastanza bene contro una squadra solida come la loro, molto organizzata e che sbaglia poco, trascinata dai due posti 4 che sono stati una spina nel fianco per noi. Nel secondo set abbiamo sofferto molto la loro battuta, mentre nel terzo siamo restati in partita sino al 18-16. Il girone emiliano include squadre di alto livello atletico e buona qualità tecnica. Comunque ho notato una crescita in ricezione". La Battistelli Blu volley ha perso lontano dalle mura amiche contro la Us Arbor per 3 a 1 (25-17 25-16 11-25 25-21). "Siamo caduti in trasferta – commenta il presidente Alfonso Petroselli –. A Reggio Emilia non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco se non nel quarto parziale che ci ha visto prevalere per 25-11. E’ un momento difficile per la squadra, ma la fiducia della società sul tecnico e sulle atlete rimane invariata". Il Team 80 Team 80 Gabicce Gradara ha perso con la De Mitri Fermo per 0-3.

b. t.