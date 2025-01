Volley serie B: la 4 Torri ingaggia Cascio. Può giocare da ricevitore e da opposto

La 4 Torri Volley comunica di aver raggiunto l’accordo per l’arrivo in maglia granata di Paolo Cascio (nella foto).

Nato a Salemi il 7 marzo 1998, alto 198 cm, Cascio ha iniziato a giocare nel Volley Gibellina e nel Volley Partanna, squadre della provincia di Trapani: l’esordio in serie B è avvenuto nel 2015 con il trasferimento a Foligno, città nella quale è rimasto per 3 anni. Poi per lui ancora B a Bari nel 2018, prima dell’esordio in A2 a Castellana Grotte. Ancora A2 nella stagione successiva a Taranto, poi tre stagioni in A3 a Grottazzolina, Bari e Modica.

Nell’estate del 2024 si era accordato con il Paomar Solarino per disputare la serie B girone H: sette giorni fa la squadra siracusana si è ritirata dal campionato.

Cascio, che è in grado di giocare sia come ricevitore che come opposto, si è messo a disposizione di coach Roberto De Marco già ieri sera: a causa di tempi tecnici per il tesseramento, non è ancora garantito che il giocatore potrà essere a disposizione domenica nella partita che la 4 Torri disputerà al palasport contro la Troticoltura Armanini.