Volley serie B maschile e femminile. Sestese, che scontro

Dopo la consueta sosta di metà campionato, riprendono quest’oggi i campionati di Serie B di pallavolo. In campo maschile, la Maxitalia Jumboffice Sestese ospita (ore 21 al Pala-Lilly) il Civita Castellana, compagine che sopravanza di sole due lunghezze i padroni di casa. Gara, quindi, che si preannuncia all’insegna di un certo equilibrio, anche se gli atleti allenati da Marchi, potranno contare sull’importante e caloroso supporto del pubblico amico. Nel settore femminile, trasferta nel Lazio per la Liberi e Forti che si confronterà col Casal De’ Pazzi (ore 18). Impegno gravoso per le fiorentine che si misureranno con un sestetto che ha sette punti in più delle rivali e quindi dovranno dare il massimo per uscire indenni dall’impianto romano. Infine, domani alle ore 17.30, l’Unomaglia Valdarninsieme gareggia in casa contro le laziali di Fonte Nuova; le valdarnesi sono il fanalino di coda del girone D, mentre le avversarie sono terzultime. Vedremo se la pausa del torneo cadetto ha permesso alle pallavoliste dirette da Lapi di riordinare le idee, puntando ad una salvezza che appare sicuramente difficile, ma ancora matematicamente raggiungibile.

Ma. Fi.