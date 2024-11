Volley serie B1. Ambra a Crema per la continuità

Prova del nove per l’Ambra Cavallini Pontedera, stasera impegnata sul parquet a Crema dell’Enercom Fini con fischio d’inizio alle 20.30. Una trasferta lunga e impegnativa con rientro nel cuore della notte per le biancoblu che sperano di portar via tutta la posta in palio. Le ragazze di coach Bigicchi devono sfruttare il momento positivo: reduci da 2 vittorie consecutive hanno messo in cassaforte 5 punti e sono pronte a dare il massimo in questo quinto turno di campionato. Le padrone di casa si presentano con un primo bilancio più altalenante: 4 punti in dodicesima posizione (le toscane sono decime) sono reduci da una sconfitta esterna per 3-1, preceduta dalla prima vittoria da 3 punti. Nella gara di esordio hanno strappato un punto mentre nel secondo turno hanno ceduto in casa in tre atti. "Il campionato è sempre più livellato, ogni gara sarà da giocare con il coltello fra i denti e la classifica è corta – commenta l’allenatore Bigicchi – tolte le prime della classe sarà un torneo molto tirato. Domani (oggi per chi legge ndr) ci attende una squadra giovane, abbastanza struttura e la differenza la farà la migliore gestione dell’errore e la maggior lucidità nei momenti che contano. Affrontiamo questa trasferta con l’obbiettivo di fare punti e misurare il nostro valore".

Per il match di stasera organico al completo della squadra pontederese. Tutte recuperate e inizia la sfida la formazione classica.

Stefani Ramerini