Volley serie B1. La fuga della Fgl-Zuma. Ambra, gara perfetta

Turno perfetto, 2 vittorie e cinque punti. La Fgl-Zuma Castelfranco vince il suo big match contro la vice capolista Jesi e l’Ambra Cavallini Pontedera supera il Pomezia Volley consolidando le sue chance di salvezza. Le castelfranchesi espugnano per 3-2 il difficile parquet marchigiano dopo un lungo confronto, dove il team di Bracci portano via 2 punti pesanti. In campo, al posto della centrale Colzi, la giovane compagna Sara Chisari, autrice di una positiva prova personale. "Sono molto contenta di come abbiamo giocato e soprattutto come abbiamo reagito nel secondo set – dice – quando eravamo sotto di una frazione. Una vittoria importante che ci permette di staccarci ulteriormente proprio da Jesi". La successione set: 25-20, 17-25, 16-25, 25-19, 10-15. La Fgl-Zuma prosegue dunque la sua scia di successi al comando del girone con 51 punti, allungando (+7) il vantaggio sul team marchigiano. Gara casalinga perfetta per l’Ambra Cavallini che piega per 3-0 il team laziale con i parziali 25-23, 25-19, 25-22. Capitan Meini e compagne volano a quota 24 punti e si allontanano prepotentemente dalla zona retrocessione distante 5 lunghezze. Brave le ragazze di coach Becucci, determinate nei momenti di vantaggio e mai passive in quelli da recuperare come nel finale della terza frazione dove riescono a ribaltano la situazione chiudendo la sfida in 3 set.