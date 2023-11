Volley Serie C Femminile e Maschile. Timenet Empoli inarrestabile anche a Calenzano. Successo interno autorevole per il Jolly Fucecchio

La Timenet Empoli prosegue la sua marcia sicura in testa alla classifica, infilando la terza vittoria consecutiva in altrettanti incontri. Questa volta la vittoria è stata in trasferta, a Calenzano, dove le locali si sono dovute inchinare alle giallonere senza potere vincere un set. I parziali sono stati molto chiari: 2125; 2025; 1225. Nei primi due set c’è stata qualche resistenza da parte delle calenzanesi che però al terzo set si sono dovute arrendere in pochi minuti. Grande soddisfazione per le empolesi che confermano quanto hanno fatto vedere nelle prime partite.

La Pallavolo Fucecchio ha invece dovuto alzare bandiera bianca in trasferta, non senza lottare, al Firenze Ovest. I primi due set sono stati vinti agevolmente dalle locali, ma poi Niccolò Giannoni, coach delle bianconere, ha spronato le sue allieve che si sono riprese, vincendo bene il terzo set per 2025. Il quarto set è stato combattuto punto a punto fino alle battute finali dove le fiorentine hanno prevalso 2522, confermando la leadership della classifica.

La Cip-Ghizzani di Castelfiorentino ha dovuto faticare oltre il previsto per avere ragione del fanalino di coda Carmignano. Le castellane si sono imposte autorevolmente nel primo set per 2520, ma nel secondo hanno subito il ritorno delle ospiti che, dopo lotta punto a punto, si sono imposte per 2426. Terzo set chiaro 2515 per le castellane ed ancora al quarto set ritorno delle carmignanesi che si sono imposte ai vantaggi per 2426. A questo punto Buoncristiani richiamava le sue ragazze che si sono imposte al tie-break per 1512.

Sconfitta a Quarrata per l’Asp Montelupo, che si era aggiudicata autorevolmente il primo set per 1925. Poi le padrone di casa si sono però riorganizzate e

hanno mostrato il loro valore imponendosi per 2515, 2520 (non proprio una passeggiata) e infine 2519.

In campo maschile la Jolly volley Fucecchio, fra le mura amiche, si è imposta autorevolmente sulla Sacma Group Rawplug di Cecina. Il primo set è filato via liscio fino al 2520, ma al secondo gli ospiti si sono mostrati più combattivi e i bianconeri ne hanno avuto ragione solo ai vantaggi per 2624. Al terzo set è arrivata la reazione di Cecina che ha prevalso 1925. Poi coach Maicol Pascale ha richiamato a una maggior concentrazione i suoi, che chiudono 2521 al quarto set.