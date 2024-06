Volley, serie B. Lupi, tutti in uscita. E’ rimasto solo capitan Colli

Resta solo capitan Colli ai Lupi, in B. Sono partiti tutti, come prevedibile. Colli, fresco di laurea, manterrà la fascia. Poi, via tutti a cominciare da coach Bulleri, accordatosi con i cuneesi del Savigliano in A3, dove avrà Gatto, opposto di riserva nell’ultima stagione, conclusa dalla Kemas Lamipel all’ottavo posto (niente play-off) ed eliminazione al primo turno dalla Coppa Italia, per mano di un Cantù, nono in classifica. I componenti il vecchio sestetto, hanno così scelto: Coscione a Fano in A3, Lawrence a Palmi (Reggio Calabria), al club a cui i Lupi hanno ceduto il titolo di A2, Cargioli a Brescia in A2, Pardo a Modena in Superlega, Loreti a Piacenza in Superlega ed Allik a Cuneo in A2. In Piemonte, arriverà pure lo scout-man Morando, dopo ben 16 stagioni a Santa Croce. Il direttore generale Da Roit ha firmato per Aversa in A2. Altri giovani come Petratti a Gabbriellini, si sono messi in gioco. Russo militerà nel Castellana Grotte in A2, Giannini alla Folgore in C ed il santacrocese Brucini, a San Donà di Piave in A3. Su questo ragazzo il club, diretto dal presidente Lami e dal suo vice Landi, contava per il campionato di B. L’atleta ha invece preferito salire in Veneto in una categoria superiore. In B, i conciari saranno diretti da Pagliai, con una squadra del tutto rifondata e rinnovata. Da Castelfranco sono arrivati l’opposto Da Prato ed il centrale Simoni, giocatori sicuri per la categoria. Da Prato torna a Santa Croce dopo sette anni in biancoverde. Simoni è forte, è esploso di recente: dovrà confermarsi. In regìa dovrebbe esserci Mignano, vice di Paris a Pineto, in A2. Nel reparto centrali farebbe rientro alla base Caproni da Camaiore. Di banda, accanto a Colli, verrà schierato probabilmente un uomo di esperienza. Nel ruolo di libero si punterà su un emergente del quale si parla bene. In panchina tanti giovani per vincere il campionato, togliendosi in fretta da quella B, in cui i Lupi sono terminati, dopo un doppio balzo all’indietro, molto inatteso, che ha fatto tanto discutere da inizio maggio ad oggi.

Marco Lepri