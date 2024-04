Volley serie C. Lunezia carico a mille. Corsa verso la salvezza

Nella sesta giornata dei playoff di serie C femminile la Pallavolo Futura dovrà vedersela, questa sera alle 21 al ’PalaDamonte’ di Cogoleto, con il Cogovalle, giovane formazione del ponente genovese che si sta mettendo in luce con le squadre del vivaio: in queste settimane ha vinto il titolo Under16, è in finale per il titolo Under 14 nel campionato territoriale ed è impegnata nel triangolare per le migliori seconde Under 18 per accedere alle finali regionali di categoria. L’obiettivo delle ceparanesi sarà quello di poter scalare qualche posizione in classifica. Non sarà disponibile il centrale Morghen, al suo posto verrà schierata la promettente Orlanducci. Nei playout di serie C femminile il Lunezia Volley si presenterà al 6° turno al completo e determinato a chiudere il discorso salvezza con una giornata d’anticipo. Per farlo dovrà superare, questa sera alle 19.30 al ’PalaBologna’, il Grafiche Amadeo Sanremo. "Sarà una gara decisiva – spiega il direttore tecnico Menconi – e le ragazze sono pronte e fiduciose". In campo maschile riprenderà la propria marcia anche il Volley Colombiera che domani alle 18 sarà impegnato in trasferta contro il Vbc Savona, quarta forza del girone.

In serie D maschile la Pallavolo Futura sarà ospite del Sabazia Banca Alpi Marittime, formazione abbordabile, ma fastidiosa soprattutto in casa. "Siamo alle battute finali sottolinea il direttore sportivo Senesi – e per agganciare la zona promozione avremo bisogno dei 3 punti. Per fortuna saranno tutti disponibili" L’appuntamento è al ’PalaZucchi’ di Vado Ligure questa sera alle 20.30. Sul versante femminile inizierà il girone classificazione il Lunezia Volley che affronterà in esterna il Finalmaremola stasera alle 20.30 al "PalaBerruti" di Finale Ligure. Per l’occasione sarà schierata come premio la seconda squadra dell’Under 16. Rinviato invece a mercoledì sera l’incontro casalingo della Rainbow Volley contro l’Albisola.

Ilaria Gallione