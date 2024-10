Volley serie minori. In B2 femminile cadono My Mech Cervia e Massa. In C Orbite fa suo il derby, brinda la Pietro Pezzi

Con la fine di ottobre hanno preso il via tutti i campionati, compreso quelli regionali di serie C e D. Nel girone C di serie B1, seconda gara consecutiva casalinga per l’Olimpia Teodora e seconda sconfitta: infatti al PalaCosta la Stampa Futura Teramo passa 3-2 (25-20, 15-25, 22-25, 25-19, 15-5) lasciando dunque un punto alle ravennati che, in vantaggio 2 set a 1 non riescono a chiudere e subiscono la rimonta delle avversarie. Teodora a quota 3 in classifica, ora 11ª, con la sola Angelini Cesena a punteggio pieno. Nel girone F di serie B2 femminile – anche qui alla 3ª giornata – ko entrambe le formazioni ravennati impegnate. A Pisignano il My Mech Cervia cade nettamente in casa 0-3 (22-15, 14-25, 22-25) per mano delle marchigiane del Filottrano. Ugualmente il Massa perde 3-1 (25-22, 26-28, 25-21, 25-16) a Modena con lo ZeroSystem. Le massesi sono ancora a 0 punti mentre il Cervia ha 3 punti, frutto della vittoria (3-0) alla 1ª giornata proprio nel derby contro Massa. Nel girone C di serie C, l’Orbite Ravenna – che gioca a Roncalceci – si toglie la soddisfazione di vincere 3-0 (25-20, 25-21, 25-20) il derby con i giovani della Consar. Vince anche la Pietro Pezzi che la spunta in trasferta a Viserba per 3-1 (32-30, 26-28, 25-20, 25-23) mentre cade 0-3 (21-25, 21-25, 21-25) in casa la Conad San Zaccaria Atlas, piegata dal Niagara Ferrara. In classifica Pietro Pezzi seconda ma a punteggio pieno (la capolista Arredo Uno ha giocato una gara in più), con Orbite ora 6ª con 5 punti e la Conad 13ª ancora senza vittorie.

Non troppe soddisfazioni nella C femminile. Vincono solo Fenix Faenza (3-0, 25-20, 25-14, 25-17) contro l’Emanuel Riviera Rimini e Russi, 3-2 (29-31, 13-25, 27-25, 25-11, 16-14) a Rimini col Project System rimontando uno svantaggio di due set. Gli altri risultati: Vamb Ravenna-Rainbow Forlimpopoli 0-3, Claus Forlì-Portuali 3-0, Fulgur Bagnacavallo-Samma 1-3 e Liverani Lugo-Ostellato 1-3.

Sono iniziati anche i tornei di serie D: nel girone C del campionato maschile vince la Pietro Petri Next Gen. Infatti i giovani ravennati battono 3-0 (25-22, 25-18, 25-20) l’Anderlini Modena mentre Modena Est piega nettamente la giovanissima Consar 3-0 (26-24, 25-12, 25-13). Ecco i risultati del girone E di serie D femminile: Santarcangelo-Alfonsine 3-0 (25-22, 25-20. 25-23), Fenix Fenza-Unica Rimini 3-0 (26-24, 25-21, 28-26), Titanservices San Marino-Mosaico Ravenna 3-0 (25-14, 25-14, 25-14), infine Fusignano-Figurella 3-2 (25-20, 21-25, 25-18, 26-28, 15-10).

Ugo Bentivogli