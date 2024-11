Volley Superlega: dopo la vittoria a Trento. Sir, l’applauso di Sirci: "Squadra formidabile»

di Alberto Aglietti

PERUGIA

Si è allenata lontano da casa per due giorni la capolista della Superlega maschile che dopo aver vinto lo scontro al vertice è dovuta migrare a causa dei concerti musicali in programma al palasport di Perugia. Ha eletto Santa Maria degli Angeli a quartier generale la Sir Susa Vim Perugia che sta preparando lo scontro con Civitanova Marche. Anche la prossima domenica i block-devils saranno in diretta televisiva su Rai Sport ma la classicissima porterà a Pian di Massiano tanti appassionati. La dimostrazione di forza data a Trento ha incrementato l’entusiasmo dei tifosi che pregustano un’altra stagione di soddisfazioni.

Il più felice è il presidente Gino Sirci che ha detto: "Era difficile contro una squadra imbattuta ma siamo riusciti ad imporci malgrado l’assenza del nostro alzatore titolare. Perso il primo set siamo cresciuti nella correlazione muro-difesa e in battuta, gettando le basi per la vittoria. Sono contento per Plotnytskyi e per Zoppellari. Credo che la differenza l’abbia fatta la precisione del nostro attacco, mentre i pericolosi Michieletto e Lavia siamo riusciti ad arginarli bene. In difesa ho visto il solito strepitoso Colaci che ha dato il suo fondamentale contributo, uno dei migliori della squadra. Abbiamo vinto con il gruppo e bisogna ringraziare gli sponsor che ci hanno permesso di costruire una squadra così completa, capace di assorbire anche eventuali assenze".

Nel frattempo, cresce la soddisfazione della tifoseria organizzata che accoglie festante le vittorie del gruppo bianconero, capace di trasformarsi a causa delle assenze ma anche di mantenere intatta la sua efficacia. La squadra è sempre al lavoro per affinare la sua intesa e per recuperare al meglio gli acciaccati Giannelli ed Ishikawa che sono tornati ad allenarsi regolarmente con i compagni di squadra.